Рынки между двух огней

После внутридневных колебаний и довольно внушительной просадки в ходе торгов, к концу сессии российские фондовые индексы максимально сократили потери на улучшении внешнего фона и ослаблении давления на нефть. В целом настроения инвесторов остаются неустойчивыми под влиянием разнонаправленных факторов, включая неопределенность в ожидании возобновления американо-китайских торговых переговоров. По итогам торгов понедельника индекс МосБиржи просел на 0,39%, до 2785,46, а РТС снизился на 0,28%, достигнув уровня 1373,49.



Нефть Brent накануне резко подешевела. Brent в моменте касалась области 62,50, откуда к закрытию восстановилась чуть больше, чем на 100 пунктов. Рынок продолжает чувствительно реагировать на любые сигналы из Саудовской Аравии, которая буквально дирижирует движениями в сырьевом сегменте. Так, вчера было достаточно всего лишь сообщения о том, что добыча будет восстановлена уже на следующей неделе, хотя еще совсем недавно инвесторы гадали, сколько месяцев уйдет на полноценное возвращение утраченных баррелей. Если не учитывать эти краткосрочные колебания, основанные на спекуляциях, более широкая картина показывает,

что Brent пока будет удерживаться над уровнем 60 долларов благодаря сохраняющейся геополитической напряженности.



Сегодня в Азии большинство индексов торгуется на положительной

территории. Американские фьючерсы тоже прибавляют, хотя и довольно скромными темпами. Рынки сейчас находятся между двух огней – с одной стороны, они ждут прогресса в торговых переговорах, которые на официальном уровне возобновятся уже в начале следующего месяца, с другой – игроки выражают беспокойство по поводу самочувствия мировой экономики, особенно после того, как вчерашние данные отразили падение немецкого промышленного PMI до 10-летнего минимума. Локально условия для открытия сессии на российском рынке выглядят нейтрально, но с позитивным уклоном.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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