Трейдеры на мировых рынках акций не проявляют высокой активности

В понедельник рынок в целом оставался в режиме консолидации, котировки высоколиквидных бумаг двигались разнонаправлено. Новатэк (NVTK) подорожал на 1.5%, Норникель (GMKN) – на 1.1%, АФК Система (AFKS) и Московская биржа (MOEX) – на 0.6%. Тем временем в минусе закрылись Полюс (PLZL, -1.7%), НЛМК (NLMK, -1.6%), МТС (MTSS, -1.3%), Лукойл (LKOH, -1.3%). Активность на рынках в целом остается сравнительно низкой из-за неопределенности в отношении итогов переговоров по торговым вопросам между США и КНР, а также влияния геополитических рисков.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 24.9%, Аптечной сети 36.6 (APTK) – на 4.7%, Томкой распределительной компании (TORS) – на 4.3%.



Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено без заметных движений, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы немного понизились, по азиатским наблюдается некоторое повышение.



Консолидация по индексу РТС пока остается актуальным сценарием. Трейдеры на мировых рынках акций в целом (включая развивающиеся) не проявляют высокой активности, ожидая прогресса в торговых переговорах между США и КНР (встречи на высшем уровне, как сообщается, состоятся на следующей неделе). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 64.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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