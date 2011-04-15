Рынок РФ следует за внешними сигналами

После попыток стабилизации, которые оказались безуспешными, российский фондовый рынок направился на юг вслед за западными площадками. Вслед за Европой, которая показала умеренную просадку, более агрессивным снижением открылась Уолл-стрит, что повлекло ухудшение динамики на нашем рынке. Некоторое давление рисковые активы ощутили со стороны экономики, где теперь и из США поступили негативные сигналы – предварительный сентябрьский индекс PMI в сфере услуг вырос, но сильно не дотянул до прогнозов, напомнив инвесторам об угрозе рецессии в стране и мировой экономике в целом. По итогам сессии индекс МосБиржи и РТС потеряли по 1%, закрывшись на уровнях 2754,53 и 1358,80 соответственно.



Более активная просадка рисковых активов с подачи американских индексов также связана с нестабильной политической обстановкой в США, где снова заговорили об импичменте президента. Процедуру импичмента Трампа запустила палата представителей, а ранее конгресс указал на возможность отставки президента, если будут найдены доказательства того, что он оказывал давление на украинского лидера Зеленского. В ситуации, где на высокодоходники давят геополитика и экономические предупредительные сигналы, само по себе наличие дополнительного раздражителя в виде политического кризиса – негативный фактор. Но в более долгосрочной перспективе уход с мировой арены такого одиозного и неоднозначного политика может послужить даже сигналом к росту акций.



Сегодня с утра американские фьючерсы начинают восстанавливаться, тогда как в Азии превалирует негативный настрой. Котировки нефти, которые вчера обвалились до минимальных за две недели уровней, остаются под давлением. Brent расположилась под отметкой 62 доллара за баррель и не предпринимает внятных попыток восстановления – участники рынка опасаются, что скоро добыча в Саудовской Аравии вернется в полном объеме, тогда как запасы нефти и нефтепродуктов в США продолжают расти. На этом фоне российские индексы могут умеренно просесть на старте сессии, которая может оказаться более волатильной, чем накануне, если с

торгового или геополитического фронта поступят свежие новости.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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