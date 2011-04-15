Рынок падает вслед за внешним фоном

Снижение усилилось. Большинство основных бумаг закрылось на отрицательной территории. Лидерами стали акции АФК Системы (+1,12%), нельзя исключать, что котировки поддержал выкуп. Лидерами снижения стали акции ОГК-2 (-3,43%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 64.



Газпром (-1,15%) может договориться с Нафтогазом. ЕС заинтересован в транзите через Украину до 60 млрд куб. м газа, но такой объем под большим вопросом после достройки второй нитки Северного потока. Наиболее реальный объем: 30-45 млрд куб.м. Но условием для продления транзита может быть отказ от претензий в международном арбитраже, что снимет для Газпрома риски на сумму более $2,5 млрд. Мы полагаем, что заключение долгосрочного контракта маловероятно. Наиболее реалистичный сценарий: продление транзита на год в текущем объеме при условии отказа от претензий и снятия части ограничений на прокачку по OPAL. Мы полагаем, что в октябре соглашение заключено не будет, но инвесторов такая новость не разочарует.



Ожидаем коррекцию в пределах 1%. На локальном рынке нет новостей, он следует за динамикой внешних площадок. В США произошла сильная коррекция акций высокотехнологичных компаний на новости о нежелании Трампа заключать невыгодную торговую сделку с КНР. Ожидаем закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2730-2770 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,50.





Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

















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