Падение рынка акций принимает угрожающий характер

Российский рынок акций в первой половине вторника пытался сломать понижающийся тренд, но негативная динамика американского рынка акций и нефти привела к закрытию Индекса Мосбиржи 1,1-процентным падением.



В общем-то поводов для снижения фондовой Америки не было. Вроде бы опять заговорили об импичменте Дональда Трампа, но это не первые разговоры об этом и нет никаких сомнений, что процедура отстранения от власти Трампа окончится ничем. Вышла слабая статистика по экономике США, но ее можно трактовать и как очередной повод для снижения ставки ФРС США.



Так что по рынку прошла очередная коррекция в отсутствии поводов для роста. Вслед за американскими индексами вниз пошла и нефть, завершив вчерашний день в районе 62,5 долларов за баррель.



Следующий, ноябрьский, фьючерс на нефть торгуется вообще на доллар дешевле текущего. Таким образом, из цены ушли все риски снижения поставок нефти на мировой рынок со стороны Саудовской Аравии и риски повторения атак на нефтяные мощности крупнейших мировых нефтяных держав. Это выглядит нелогичным.



Возможно, ситуация изменится после публикации данных по запасам нефти от Минэнерго США. Вчера Американский институт нефти сообщил о росте показателя на 1,4 млн баррелей, в то время как рынок ждет снижения на 0,25 млн баррелей.



Сегодня с утра американские фьючерсы находятся в символическом плюсе, но все равно намного ниже уровня вчерашнего закрытия российских торгов. Поэтому сегодня с утра ждем открытия рынка небольшим, в пределах 0,2%, снижением, а потом в случае улучшения внешнего фона Индекс Мосбиржи попытается отскочить от поддержки 2750 пунктов, где он находится сейчас.



Если же и сегодня нам не удастся подрасти, то техническая картина ухудшится – вырастет вероятность отыгрывания «двойной вершины» с уходом намного ниже 2700 пунктов.



На негативном внешнем фоне сильно перекупленный рубль растерял утренний успех и закрылся в районе 64 руб за доллар. Сегодня российская валюта в первой половине дня будут получать поддержку от налогового периода и аукциона по ОФЗ. Однако после обеда, если внешний фон не начнет радовать «быков», продажи рубля усилятся и в паре с долларом он пойдет в стороне 64,6.







Алексей Антонов, Аналитик АЛОР БРОКЕР







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