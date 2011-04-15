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25.09.2019

Рынок нефти: ликвидация длинных позиций активизировалась

Во вторник цены на нефть ускорили снижение, просев более чем на 3% по итогам дня. Brent, которая не смогла удержаться над ключевыми скользящими средними, сползла к минимумам в районе 61,40 долларов за баррель, а сегодня утром передвинула их до 61,30 и теперь угрожает отметке 61, которая в свою очередь преграждает путь к психологически важному уровню поддержки 60 долларов.
В сырьевом сегменте сформировались подходящие условия для дальнейшей ликвидации длинных позиций, открытых после атак на саудовские НПЗ.

Королевство сообщило о более оперативном восстановлении добычи, чем предполагалось ранее. Экономические отчеты из ключевых стран продолжили сигнализировать о спаде деловой активности, напоминая об угрозе рецессии. API рапортовал о росте запасов сырой нефти в США на 1,38 млн на прошлой неделе.

И наконец, контрольный удар по рынку нанес Трамп, который в откровенно негативном и агрессивном ключе высказался в адрес Китая на Генассамблее ООН. Американский лидер в очередной раз обвинил Пекин в краже интеллектуальной собственности, демпинге, манипулировании валютой и других несправедливых, по его мнению, практиках. Такая риторика подавила зачатки оптимизма инвесторов в отношении предстоящих торговых переговоров двух стран и закономерно надавила на нефтяные котировки.

На сочетании вышеперечисленных факторов угроза тестирования психологической отметки 60 долларов за баррель возросла. Масла в огонь подливает возобновившийся спрос на доллар США. Если официальный отчет Минэнерго разочарует, это только усилит понижательное давление на фьючерсы в ближайшей перспективе.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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