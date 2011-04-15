Настроениями инвесторов дирижирует Трамп

В среду на мировых площадках произошли резкие изменения настроений – после первоначальной волны распродаж на разговорах о запуске процедуры импичмента Трампа, настроения инвесторов резко улучшились, когда стало известно, что стенограмма телефонного разговора Трамп с Зеленским не выявила никаких признаков нарушения закона со стороны президента США. Рынки вздохнули с облегчением, сократив ставки на политический кризис в США.



Причем инвесторы получили еще один фактор поддержки – Трамп и Абэ

подписали соглашение о торговле, которое, по словам самого американского лидера, является первым шагом на пути к всеобъемлющей сделке. Вишенкой на торте вчера стало заявление Трампа о том, что торговое соглашение с КНР может быть достигнуто раньше, чем предполагают многие. Это сильно контрастирует с ужесточением риторики президента США в отношении Пекина днем ранее.



На этом фоне индекс МосБиржи прибавил 0,21%, закрывшись на отметке 2760,29, а РТС снизился на 0,35%, до 1354,01. Долларовый индекс просел из-за слабости рубля, который не смог устоять перед напором быков по USD. Улучшение новостей о Трампе подогрело спрос на доллар, а рост доходности трежерис поддержал импульс, и в результате индекс доллара достиг максимальных уровней с мая 2017 года. Доллар/рубль, которая в моменте приближалась к 100-дневной скользящей средней, закрылась на отметке 64,17 руб. В случае коррекции доллара после ралли отметка 64 руб. снова станет сопротивлением для пары.



Сегодня утром в рядах инвесторов сохраняются позитивные настроения, американские фьючерсы продолжают расти, в Азии преобладают покупки. Тем временем котировки нефти стабилизировались в районе 61,50 после обвала к отметке 60,30. После недавней волны распродаж уровень 60 долларов остается под угрозой. Помимо сильного доллара, давление на цены оказал отчет Минэнерго, который отразил рост запасов нефти сильнее, чем ожидалось и увеличение добычи на 100 тыс. баррелей в сутки, до

рекордного уровня 12,5 млн. Для российских индексов текущая обстановка выглядит неплохо и предполагает небольшое укрепление в начале сессии.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.