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26.09.2019

Рынок в боковом тренде

Падение приостановилось. Это было обусловлено спокойной динамикой на внешних рынках. Лидерами стали акции Новатэка (+1,12%), нельзя исключать, что котировки поддержал выкуп. Лидерами снижения стали акции ОГК-2 (-3,54%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-64,50.

АЛРОСА (+0,84%) купит «Кристалл». Решение было ожидаемым, кроме того, практически неизбежным после того, как было принято решение о приватизации. Цена в 1,86 млрд не вышла за рамки ожиданий, и по нашему мнению, не приведет к сокращению дивиденда в будущем году.

Фосагро (+0,37%) обновит дивидендную политику. Выплаты будут привязаны к свободному денежному потоку и долговой нагрузке, что сделает их более прогнозируемыми. На показатель прибыли у компаний влияют факторы неденежного характера, а возможность выплачивать дивиденд обусловлена не столько наличием прибыли, сколько наличием свободных денежных средств. Однако, до подведения итогов 3-го квартала охота на дивиденд не начнется, поэтому пока не стоит ожидать всплеска интереса к акциям.

Ожидаем боковую динамику. Среди важных событий – выступление глав банка Японии и ЕЦБ, индекс потребительской уверенности в Германии, статистика обращений за пособиями в США. Не исключены важные геополитические новости из Великобритании и США. Ожидаем закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2750-2780 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,50.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

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