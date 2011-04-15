В ходе вчерашней торговой сессии настроения на глобальных рынках несколько улучшились. Тема импичмента остается в центре внимания инвесторов – Белый Дом вчера представил стенограмму телефонного разговора Президентов США и Украины, в котором, действительно, обсуждалось расследование в отношении Х.Байдена (сына Дж.Байдена, являющегося фаворитом предвыборной гонки от демократической партии), но при этом тема предоставление военной помощи не упоминается. С нашей точки зрения, публикация стенограммы принципиальным образом не меняет расклад сил – инициативная группа демократов, вероятно, продолжит попытки запустить голосование по импичменту, однако шансы на его реализацию, с учетом необходимости добиваться квалифицированного большинства в Сенате, совсем не высоки.



Вчера в центре внимания вновь оказалась тема торговых отношений США с партнерами. Президент США Д.Трамп вновь повторил, что «достижение торговой сделки с Китаем произойдет быстрее, чем все думают», практически параллельно подписав первый этап первоначального торгового пакта с Японией. Локальное улучшение настроений на рынках способствовало росту американских фондовых индексов в ходе вчерашних торгов на 0,6-1,1%.



Сегодня в центре внимания участников рынка может находиться публикация третьей оценки американского ВВП за второй квартал (согласно консенсус-прогнозу, оценка в 2% останется неизменной). В целом ближайшие полторы недели будут наполнены публикацией большого блока макростатистики. Помимо сегодняшних цифр, выделим завтрашние данные по расходам на личное потребление в США, а также публикацию на следующей неделе индексов деловой активности в Китае, ЕС и США и данных по американскому рынку труда.



Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным ростом на 0,2% по индексу Мосбиржи. Сильных внутренних драйверов для рынка мы пока по-прежнему не видим – корпоративные отчеты за 3 кв. начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияния на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе по индексу Мосбиржи ориентируемся на диапазон 2750-2780 пунктов, и при сохранении умеренного оптимизма на рынках ожидаем смещения торгов к верхней границе этого диапазона.









Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.