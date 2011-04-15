На рынке нефти господствует неопределенность

В среду нефть Brent в моменте опускалась в район 60,30 долларов за баррель, угрожая психологической отметке 60. К концу сессии котировки отыграли потери на последующем улучшении настроений инвесторов после паники на новостях, связанных с Трампом. Инвесторы вздохнули с облегчением, как только стало известно, что в Минюсте США не нашли нарушений законодательства в содержании телефонного разговоры Трампа и украинского президента Зеленского.



Тем временем ситуация вокруг торговых переговоров выглядит неоднозначно, что нервирует участников нефтяного рынка. После недавнего ужесточения риторики в адрес Китая, американский лидер вчера вдруг заявил, что торговая сделка с Пекином может быть заключена раньше, чем многие ожидают. Такие комментарии приободрили игроков.



Впрочем, этого недостаточно для роста котировок, поскольку саудиты восстановили добычу быстрее, чем предполагалось. Saudi Aramco нарастила объем производства свыше 11 млн баррелей в день. Тем временем свежий отчет Минэнерго показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 2,4 млн баррелей, а производство вернулось к рекордным 12,5 млн баррелей в сутки, увеличившись на 100 тыс. баррелей сутки.



В свете противоречивых факторов и сигналов неопределенность на рынке нефти пока будет сохраняться, причем понижательные риски превалируют. С технической точки зрения угроза для уровня 60 долларов по-прежнему присутствует. Новые медвежьи сигналы могут послужить поводом для проверки этой отметки на прочность.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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