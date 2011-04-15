Нефтяные качели перевешивают в пользу медведей

Вчерашняя динамика на нефтяном рынке повторила картину предыдущего дня – после первоначального снижения, во второй половине дня котировки перешли к восстановлению и даже закрылись в символическом плюсе. Отметив минимумы в районе 60,50 долларов за баррель, Brent отскочила чуть больше чем на 100 пунктов. На утренней сессии в пятницу цены возобновили снижение, теряя 3% с начала недели – максимальное снижение за последние семь недель.



Росту нефти мешает разочарование игроков в опережающих темпах восстановления добычи в Саудовской Аравии, где производство вернулось к 11,3 млн баррелей в день меньше чем за две недели. На этот фактор накладывается рост запасов сырой нефти в Штатах на 2,4 млн баррелей. Причем в ближайшее время показатель может продолжить расти, учитывая снижение спроса со стороны НПЗ из-за технического обслуживания.



Таким образом, нефтяные качели на рынке по-прежнему перевешивают в сторону продавцов, а премия за риск, связанная с атакой на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, уже вышла из цены. Несмотря на более благоприятные комментарии на тему предстоящих торговых переговоров США и Китая, в краткосрочной перспективе вряд ли стоит рассчитывать на более или менее устойчивый подъем котировок, особенно перед выходными. Соответственно, угроза пробоя уровня 60 долларов сохраняется.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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