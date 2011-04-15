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27.09.2019

Рубль, вероятно, продолжит слабеть

Доллар США укреплялся против рубля во второй половине текущей недели. Курс USDRUB закрепился около отметки 64,25 руб. При этом, из-за падения евро против доллара США на международном валютном рынке Forex, на локальном рынке курс единой европейской валюты находится вблизи много месячных минимумов около уровня 70 руб.После окончания налогового периода в РФ и приближении окончания IIIквартала доллар США пользуется широкомасштабным спросом. Вероятно, наступивший день не станет исключением.Нефть стабилизировалась около уровня $61 за бар., но при этом сохраняет потенциал дальнейшего ослабления на фоне восстановления поставок из Саудовской Аравии. Очередной импульс снижения нефтяных цен приведет и снижению курса национальной валюты.

Курс доллара может продолжить плавный рост в направлении 64.50 - 65.00 руб., курс единой европейской валюты, по-прежнему, будет определяться динамикой евро против доллара на Forex и скоре всего., будет консолидироватьс в границах 70,00 - 70,50 руб.



Александр Егоров, руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс»

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