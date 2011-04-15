Нефть на открытии новой недели демонстрирует смешанную динамику

К 10:00 МСК котировки Brent находятся вблизи $32 за баррель, сохраняя потенциал для снижения в район $30 и ниже.



Участники рынка продолжают анализировать решение стран ОПЕК+ снизить производство нефти. В частности, ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны, включая Соединенные Штаты Америки, в минувшее воскресенье смогли преодолеть разногласия и договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн. баррелей в сутки в течение мая-июня, что составляет около 10% мировых поставок.



Данная мера является совместной попыткой стабилизировать ситуацию на рынке нефти, а также сломить развитие стремительного нисходящего тренда. Стоит отметить, что согласованное сокращение нефтедобычи стало крупнейшим в истории. ОПЕК+ первоначально предлагали еще в четверг согласовать снижение добычи на 10 млн. баррелей в сутки, однако, Мексика выступила против отведенной ей квоты, тем самым, задержав окончательную сделку. В пятницу, президент Трамп заявил, что США сократят производство, взяв на себя часть мексиканской доли. В результате, вместо 400 тыс. баррелей в сутки, Мексика согласилась снизить добычу лишь на 100 тыс. баррелей.



Несмотря на достигнутые договоренности, трейдеры не торопятся с открытием «длинных» позиций. Дело в том, что усилия ОПЕК+ недостаточны для того, чтобы ликвидировать краткосрочный дисбаланс, который может достигать 20-25 млн. баррелей в сутки.



Кроме того, большинство свободных нефтяных хранилищ, как ожидается, будут заполнены уже к маю. Само же соглашения по сокращению добычи истекает в июне. Таким образом, проблема значительного избытка рискует вновь появиться на рынке буквально через месяц после ее частичного разрешения. Учитывая сказанное, вопрос дополнительного снижения снова станет актуальным уже во второй половине 2020 года, что, вероятно, спровоцирует еще большие распродажи на рынке «черного золота».





Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets





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