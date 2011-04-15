Российский рынок разделяет нефтяной скептицизм

В понедельник торги на зарубежных площадках остаются низколиквидными из-за празднования Пасхи в католическом мире. Азиатские рынки, которые торгуются в неполном составе, просели – инвесторы демонстрируют свое недовольство условиями сделки ОПЕК+, которая, по их мнению, не поможет сбалансировать рынок.



К слову, и на рынке нефти отсутствует позитивная реакция на договоренность о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в день.При этом стоить отметить, что в целом сам факт достижения консенсуса все-таки позитивен, особенно учитывая провал предыдущих переговоров, который привел к началу ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.



Вслед за снижением азиатских акций и отсутствием позитивной реакции рынка черного золота, российские фондовые площадки открылись в понедельник на минорной ноте. За первый час торгов индекс МосБиржи и РТС подешевели на 2% и 1,5% соответственно.



Причем долларовый индекс падает несмотря на дальнейшее укрепление рубля, который открылся гэпом вверх и протолкнул доллар в район 73,20 руб. Дополнительную поддержку нашей валюте оказывает отступление рубля на международной арене. Впрочем, потенциал дальнейшего роста рубля от текущих уровней представляется ограниченным в силу негативного отношения к риску в целом и ситуации на рынке нефти, где Brent опустилась под отметку 32 доллара за баррель, игнорируя новое соглашение ОПЕК+.



В течение дня торги на мировых площадках, скорее всего, будут проходить в сдержанном режиме из-за отсутствия многих инвесторов и заявленной статистики. Инвесторы продолжат следить за развитием событий вокруг коронавируса, где значимых поводов для оптимизма пока по-прежнему не наблюдается. Также участники рынков будут проявлять осторожность перед началом сезона квартальной отчетности, который с большой долей вероятности принесет разочарование, поскольку бизнес уже серьезно пострадал от пандемии и последствий всеобщих карантинных мер.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.