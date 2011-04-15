Рубль демонстрировал положительную динамику

К окончанию первого часа торгов в понедельник рубль одним из единственных демонстрировал положительную динамику на рынках EM. Рано утром поддержку отечественной валюте оказывал рост цен на нефть, отыгрывавших соглашение по сокращению добычи. Однако еще до окончания первой половины дня стоимость марки Brent ушла в отрицательную зону. Также в утренние часы корректировался индекс доллара, что в том числе способствовало росту рубля.



Впрочем, во многом такая коррекция происходила за счет ослабления американской валюты в паре с японской йеной, что отражало негативное настроение инвесторов на глобальных площадках. Не исключено, что в ближайшие часы рубль также растеряет все свое преимущество из-за снижения цен на нефть и ослабления аппетита к риску на внешних площадках. В ближайшее время для рубля будет важным, останутся ли нефтяные котировки выше 30 долл. за баррель.



Судя по всему, на рынке нефти весь позитив от сделки ОПЕК+ уже сошел на нет, так как в значительной мере был отыгран еще заранее. В часы открытия российской биржи цены на нефть уже не демонстрировали положительной реакции на соглашение и постепенно переходили в отрицательную зону. Также не стоит забывать, что само по себе соглашение окажет фактическое влияние на объем предложения на рынке нефти лишь с определенным лагом. Кроме того, под вопросом традиционно остается достоверность сведений о фактическом выполнении странами-производителями взятых на себя обязательств по сокращению добычи. В результате, вряд ли стоит ожидать дальнейшего ускорения роста цен на нефть в краткосрочной перспективе: вероятно, максимум, что пока позволит сделка – это удержать стоимость марки Brent на текущих уровнях выше 30 долл. за баррель.





Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал"



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