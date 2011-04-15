Рынок отыгрывает сделку ОПЕК+

Российский рынок отыгрывает крупнейшую в истории сделку по нефти. В ночь на субботу ОПЕК+ при поддержке США, Канады, Норвегии и других членов G20 с крупными запасами сырья договорились поэтапно изъять с рынка до 20 млн баррелей в сутки. Доля ОПЕК+ из них составит 9,7 млн вместо запланированных 10 из-за послабления, данного Мексике (ее доля составит 100 тысяч, а не 400 тысяч).



Чуть позднее ряд стран из числа старожилов ОПЕК (Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт), обязались изъять до 12,5 млн баррелей, включив в свою квоту апрельский избыток. США в свою очередь не дали никаких гарантий сокращения, заявив, что добыча сократится естественным образом на 2 млн баррелей.



На таком фоне нефть на азиатский сессии (торги в Лондоне сегодня закрыты в связи с Пасхой) то поднималась к 34 долларам, то затем падала к 30,64. С начала недели баррель остается в минусе примерно на 2,5% (чуть больше доллара вниз от пятничной цены). Без существенных новостей мы не исключаем более сильной коррекции в течение этих суток. Brent может повторить уход в зону ниже 30 долларов. Рост выше 33 долларов возможен на новостях, связанных с более быстрым выходом стран из карантина. Например, сегодня таким примером стала Индия – там перезапускают производство после трех недель простоя.



РТС теряет до 2%, тем не менее оставаясь выше 1100 пунктов. По нашей оценке, ниже этого уровня рынок сегодня не пойдет. При развороте нефти возможны движения вверх до 1170 пунктов. Индекс Мосбиржи с утра также держится умеренно негативно. Сейчас он откатился к уровням среды. Сильной поддержкой выступает отметка 2600. До нее можем сегодня дойти и затем отскочить вверх. При возникновении сильных положительных драйверов потенциал роста может доходить до 2720 пунктов.



Из акций в зеленой зоне сегодня уверенно держится только одна бумага – это Полюс (+0,8%). Динамика вызвана ростом интереса глобальных игроков к золоту. Сегодня унция слабо дешевеет после достижения новых многолетних максимумов на прошлой неделе и торгуется около 1740 долларов. Среднесрочно мы закладываем рост золота до диапазона 1850-1900 долларов, что станет преодолением абсолютных пиков 2011 года. На этом фоне акции Полюса сохраняют потенциал роста до 12250 рублей за штуку.



Помимо нефтяников, которые сегодня теряют до 4% в ожидании снижения добычи (согласно сделке ОПЕК+)? заметно проседает Акрон (-3,9%). Сегодня у компании день отсечки по дивидендам. Акрон не отказывался от дивидендов, несмотря на неопределенную ситуацию со спросом на удобрения. За март бумага подорожала на 23%. Мы считаем, что в текущих условиях можно дождаться более выгодных цен для покупки Акрона. Коррекция может доходить еще до 5% после текущей просадки.



Рубль сегодня предпринял попытку продолжить рекордное ралли против доллара, показав восьмую положительную сессию подряд с начала месяца. На прошлой неделе в моменте валюта США снижалась ниже 72,6 рубля за единицу. Сейчас динамика скорее боковая, по отношению к закрытию пятницы доллар без изменений – около 73,7. Евро из-за нового падения на форексе выглядит чуть слабее – около 80,5 рубля, в моменте снижаясь ниже 80,2. Мы ожидаем слабого роста обеих валютных пар. Доллар может дорожать сегодня не более чем до 77 рублей, евро - до 84.



Валерий Емельянов, аналитик ИК «Фридом Финанс»



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.