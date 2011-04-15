Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16.04.2020

Макростатистика давит на котировки

В среду на рынке отыгрывались макростатистика и движения на внешних фондовых и сырьевых площадках. Среди ликвидных бумаг на положительной территории закрылись акции Фосагро (+1,08%). Аутсайдерами стали бумаги Татнефти (-8,64%). Пара USD/RUB поднялась выше 75.

X5 (-2,90%) опубликует операционные результаты за первый квартал. Темпы открытия магазинов могли снизиться до 8%. Мы ожидаем, что общий объем реализации составил 487 млрд руб., а показатели продаж по сопоставимым магазинам не претерпели существенных изменений. Наиболее пострадавшим у продуктовых ретейлеров стал сегмент магазинов крупного формата.

Их продажи в апреле могли сократиться более чем на 50%. Это не компенсируется ростом интернет-продаж. Однако у Х5 направление гипермаркетов генерирует всего 5% выручки, а 78% продаж обеспечивают магазины «у дома», где падение продаж составило примерно 30%. Розничная торговля быстро восстановится после снятия карантина, поэтому динамика котировок ретейлеров будет «лучше рынка».

Алроса (-5,67%) также представит операционную отчетность за первый квартал. Мы ожидаем, что объем добычи мог вырасти до 9,4 млн карат. Однако на фоне пандемии, которая затронула и Индию, продажи могли сократиться до 7,5 млн карат и ниже. При этом цены, вероятнее всего, могли снизиться в пределах 8%. Еще сильнее объемы реализации сократятся по итогам текущего квартала. Цены при этом будут восстанавливаться быстрее, чем объемы в силу специфики товара. Сохраняем рекомендацию «покупать»: позициям Алросы на рынке ничего не угрожает.

Ожидаем продолжение коррекции. В фокусе статистика промпроизводства в России и данные о динамике заявок на пособие в США. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 74,00-75,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2450-2550 пунктов.


Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100