Тусклый свет в конце туннеля

Вчера индекс РТС «потерял в весе» 7,62%. Наш фондовый рынок довольно слаб - он связан с ценами на нефть. А на графике нефти «V-образные» модели разворота нисходящего тренда или «шипы» довольно редкое явление.



А по моделям разворота «голова и плечи», «двойное дно», «тройное дно», «алмаз» цены на нефть еще должны показать низкие значения. Следовательно, как только начинают снижаться нефтяные цены у инвесторов начинается паника. В лучшем случае они продают нефтяные акции и покупают на коррекции акции золотодобытчиков, в худшем (для фондового рынка) они покупают доллары. Если мы увидим в этом году надежную модель разворота, например ложное пробитие уровня 809 пунктов по индексу РТС, то ситуация изменится в лучшую сторону.



В понедельничном комментарии я писал что зона сопротивления по золоту находится в диапазоне 1740-1770 долларов и есть большая вероятность, что цены на золото начнут буксовать. Прогноз подтверждается и акции компании Полюс вчера упали, на 5,58%, отыграв рост вторника. Хочу правильно расставить акценты… Еще до начала вспышки COVID-19 золото было в восходящем тренде и у меня нет оснований говорить о том что золото это «атавизм» и покупать золото не модно. Поэтому, я не призываю открывать «короткие» позиции в золоте. Любая коррекция это отличная возможность для покупок. В этом году мы увидим цену 1850 или даже 2000 долларов за унцию. Сильное снижение цен на золото маловероятно. Их будут поддерживать опасения относительно темпов глобального экономического роста в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, и меры стимулирования со стороны центральных банков по противодействию замедления экономики.



Золото будет предпочтительным вариантом для инвестиций в условиях низких процентных ставок. Международный валютный фонд представил мрачную картину мировой экономики, ожидая, что она сократится этом году на 3%. Быстро эти проблемы «разрулить» не получится. Когда в мире заболеваемость новым вирусом пойдет на спад цены на акции золотобывающих компаний несколько снизятся. Надо иметь ввиду, что только за месяц акции различных золотодобывающей компании выросли на 35-39%! Есть куда корректироваться.



Но в долгосрочном плане золото останется привлекательным активом. Сам я имею в своем скромном личном портфеле небольшое количество акций Ростелекома ао и Полюса, хочу купить на коррекции акции МосБиржи в районе 97. Желания покупать нефтяные акции, нет. Для меня очевидно, что сокращение добычи от ОПЕК + не сможет компенсировать падение спроса в результате пандемии коронавируса.



Поэтому, в ближайшие недели нефтяные цены или будут снижаться или будут показывать боковую динамику. Пока цены на нефть низкие Индия, Китай, США пополнят свои стратегические запасы, но что будет с нефтяными ценами, когда емкости для хранения нефти будут заполнены? МЭА ожидает, что к концу этого года мировые хранилища будут полностью заполнены.



Американский фондовый рынок вчера снизился – показатели по промышленному производству и по мартовским продажам инвесторов не радуют. Какие могут быть продажи, если потребители сидят по домам, а чеки с 1200 долларами материальной помощи граждане еще не получили. С 24 марта с.г. индекс DOW следует в рамках восходящего тренда, и сильное сопротивление находится в районе 24800.



Есть тусклый свет в конце туннеля, связанный с тем, что представители различных штатов стали разрабатывать планы по перезапуску в мае экономики и смягчению дистанцирующих стандартов. В настоящее время в США проводится чуть более 1 миллиона тестов в неделю на новый коронавирус. Эксперты говорят, что перед тем как смягчать «дистанцирующие стандарты» надо увеличить количество тестов в два раза и надо быть уверенным, что система здравоохранения США справится с ростом новых коронавирусных инфекций. Позиции различных штатов по вопросу «размораживания» в мае экономики зачастую противоположны. Быстрого драйвера роста фондового рынка США нет, но есть надежда на май.





Андрей Верников, Директор по аналитике ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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