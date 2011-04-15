Рынок нефти. МЭА обрушило цены по всей кривой фьючерсов

Нефтяные котировки в среду демонстрировали негативную динамику на фоне мрачного прогноза от Международного энергетического агентства (МЭА) и стремительного роста запасов нефти в США.



Фьючерсы на Brent уверенно спустились ниже $30 за баррель, демонстрируя сокращение длинных позиций участниками торгов, разочарованными потенциалом сделки ОПЕК+ и отсутствием от МЭА заявлений о масштабной закупке нефти для стратегических резервов. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии сообщал, что МЭА может объявить о закупке нефти для резервов в объеме до 200 млн баррелей.



Ближайшая техническая поддержка по фьючерсам Brent расположена в районе $24 за баррель. В ближайшие дни давление на котировки может сохраниться.



Стоит отметить, что в отличие от предыдущих дней, в среду распродажи наблюдались по всей кривой фьючерсов Brent. Наблюдался практически параллельный сдвиг, когда все фьючерсы снизились примерно на 5-6% (цены на сегодняшнее утро). Согласно текущей ценовой структуре, участники рынка готовы заключать контракты на Brent по $40 за баррель только к декабрю 2020 г. Ранее главы российских компаний Лукойл и Газпром нефть сообщили, что их базовый прогноз предполагает среднюю цену в 2020 г. на уровне $30 за баррель.



МЭА в среду объявило, что ожидает рекордного падения спроса на 29 млн б/с (около 29% от всего мирового потребления) в апреле и около 26 млн б/с в мае. Всего во II квартале мир может недосчитаться спроса в объеме 23,1 млн б/с, что значительно превышает оценки ОПЕК, которые составляли 14,7 млн б/с. Во втором полугодии МЭА прогнозирует восстановление спроса, но к декабрю 2020 г. он по-прежнему будет на 2,7 млн б/с ниже, чем годом ранее. По итогам полного 2020 г. спрос снизится на 9,3 млн б/с.

При этом агентство ожидает, что в мае мировые поставки сократятся всего на 12 млн б/с к апрельским уровням. Эта оценка значительно ниже, чем 15-20 млн б/с, которые озвучивают чиновники ОПЕК+. При этом стоит отметить, что чиновники ОПЕК+ обычно не упоминают общую базу, от которой стоит считать это сокращение.



Принимаемые странами меры не смогут полностью скомпенсировать падение спроса, однако позволят сгладить пик избыточного производства и замедлить рост мировых запасов, заявляют аналитики МЭА.



Также МЭА заявило, что «все еще ожидает более подробной информации о некоторых запланированных сокращениях добычи и предложениях по использованию стратегических хранилищ», отметив, что США, Индия, Китай и Южная Корея предложили, либо уже рассматривают закупки для резервов.



«Если бы переводы в стратегические запасы, которые могут достигать 200 млн баррелей, состоялись в ближайшие три месяца, они могли бы представлять собой около 2 млн б/с предложения, изъятые с рынка», — отмечает МЭА.



Также в среду были опубликованы официальные данные по запасам нефти в США. Согласно отчету EIA, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 19,25 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 11,68 млн баррелей. Данные API, опубликованные днем ранее, указывали на рост на 13,1 млн баррелей.



Товарные запасы бензина, по данным EIA, выросли на 4,91 млн баррелей (прогноз +6,39 млн). Коммерческие запасы дистиллятов выросли на 6,28 млн баррелей (прогноз +1,44 млн). Загрузка НПЗ упала с 75,6% до 69,1% - самого низкого уровня с 2008 г.



Добыча нефти за прошлую неделю упала на 100 000 б/с до 12,3 млн б/с. Экспорт сырой нефти вырос на 603 000 б/с до 3,44млн б/с. Объем импорта снизился на 196 000 б/с — до уровня 5,68 млн б/с.

Отчет EIA продемонстрировал существенное падение спроса на нефть и нефтепродукты в США, а также негативное влияние низких цен на уровень добычи. Данные оказались хуже прогнозов, что способствовало негативной динамике нефтяных котировок.



Сегодня с утра фьючерсы на Brent растут на 3 % к уровням закрытия предыдущего торгового дня.





Галактионов Игорь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.