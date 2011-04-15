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16.04.2020

Российская валюта в четверг активно снижается против доллара

Пара USDRUB с открытия восстановилась на % до 73,18. Стоит отметить, что рубль лишился единственного фактора роста – неопределённости относительно дальнейшей динамики рынка нефти.

После вчерашнего дня, в ходе которого Brent растерял около 10%, сомнений не осталось - трейдеры окончательно решили, что нефть будет снижаться. Давление на нефть усилилось после крайне пессимистичного прогноза относительно падения спроса на нефть, а также на фоне рекордного роста запасов нефти в США, который продолжается 12-ю неделю.

Накануне Международное энергетическое агентство (IEA) предупредило о рекордном снижении спроса на нефть в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно прогнозу МЭА, в апреле мировую экономику ожидает падение спроса на 29 млн. баррелей в сутки до минимума с 1995 г. На этом фоне довольно смешно смотрится новая сделка ОПЕК++ по сокращению добычи, которая была согласована в воскресенье. Согласно ее условиям, участники нового энергетического пакта сократят добычу на 9,7 млн. баррелей в день с 1 мая до 30 июня 2020 года. После чего производство нефти снова начнет расти.

Участники рынка полагают, что Brent обречен на снижение ниже $25, причем произойти это может в ближайшие дни. При таком сценарии рубль снова просядет до 80,00 и выше.


Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets



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