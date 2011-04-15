Нефть на открытии новой недели продолжает снижаться, испытывая давление со стороны роста предложения, а также значительного падения спроса из-за пандемии коронавируса.

На прошлой неделе ключевым триггером распродаж выступили прогнозы Международного энергетического агентства, а также организации ОПЕК относительно рекордного падения спроса на нефть.



В частности, согласно последнему докладу ОПЕК, спрос на энергоносители в текущем году снизится на 6,8 млн. баррелей в сутки. Эксперты Международного энергетического агентства прогнозируют снижение на 9,3 млн. баррелей в день, при этом основной спад придется на апрель, в ходе которого спрос на углеводороды может снизиться на 29 млн. баррелей. Ожидания столь значительного падения спроса перевесили перспективы сокращения нефтедобычи со стороны ОПЕК++, так и не позволив покупателям нефти перехватить инициативу у продавцов.



Ранее картель и его союзники, а также страны-экспортеры нефти, входящие в Большую двадцатку, договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в день, что соответствует 13% мирового предложения.



Ситуацию с падением спроса усугубляют по-прежнему высокие темпы роста предложения, которые приводят к стремительному сокращению свободных хранилищ для хранения избытка. По мнению генсека ОПЕК, глобальный дефицит свободных резервных хранилищ может привести к тому, что во втором квартале 14,7 млн. баррелей в сутки окажутся невостребованными на рынке. Только на прошлой неделе Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о недельном росте запасов нефти на 19,2 млн. баррелей, рекордный уровень за все время наблюдения за статистикой.



Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали увеличения запасов на 10,1 млн. баррелей. Учитывая, что перспективы мировой экономики остаются туманными, а страны ОПЕК++ не готовы к более масштабному сокращению нефтедобычи, рынок нефти практически обречен на дальнейшее снижение.





Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets





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