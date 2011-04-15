ЦБ не исключает снижения ставки

Банк России может снизить ключевую ставку. Регулятор отмечает низкое инфляционное давление на рубль. Торговый оборот в паре USD/RUB вернулся к докризисным значениям. Отток нерезидентов сейчас не оказывает преобладающего влияния на курс, который находится в ожидаемом, исходя из цены на нефть, диапазоне.



Платежный баланс остается положительным даже при падении экспорта, поскольку импорт подавлен снижением потребительской активности на фоне карантина. Мы считаем вероятным сохранение ключевой ставки или ее снижение в пределах 0,5 п.п.

Аэрофлот (AFLT:RX 74,2, +1,06%) не возобновляет международные рейсы. На наш взгляд, не стоит негативно переоценивать новость. Открытие воздушных границ России, Европы и США вне контроля компании. Билеты на международные рейсы несут повышенный валютный риск для компании, кроме того, придется уплатить в бюджет налог, который не вернется в случае отмены полетов и возврата денег. Потери компании из-за отмены полетов и ослабления рубля за два месяца могут составить около 40 млрд руб.



Государство компенсирует 23 млрд руб. Более того, мы полагаем, что при необходимости сумма будет увеличена. Консервативный сценарий подразумевает сокращение пассажиропотока на 5-7% в 2020 году.



Торговая идея: RusAl (-0,58%). Спек. покупка, ТР 30 руб. Мы ожидаем восстановления цены на алюминий на фоне открытия заводов в Китае и Европе, поскольку текущий уровень не обеспечивает производителям положительной рентабельности.



Ожидаем боковую динамику. В фокусе статистика по внешней торговле Японии, розничных продажам и безработице, а также предварительная оценка ВВП за март в России. Татнефть может объявить дивиденд. Ориентир в паре USD/RUB: диапазон 74,00-75,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2500-2600 пунктов.





Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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