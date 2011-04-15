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22.04.2020

Давление на котировки продолжают оказывать падение спроса

По итогам торговой сессии вторника нефть марки Brent дополнительно снизилась на 25%, закрыв день на уровне $19,53 за баррель. Давление на котировки продолжают оказывать падение спроса, а также рост предложения, которые вкупе привели к полному затовариванию имеющихся свободных хранилищ.

Уже сейчас возникла ситуация, при которой нефть просто некуда девать, причем невостребованный объем превышает 15 млн. баррелей в сутки. Майский фьючерс на нефть WTI, который экспирировался во вторник, закрылся на уровне $10,01 за баррель, восстановившись на $47,64 - это наиболее сильный зафиксированный дневной рост.

За день до экспирации цены обвалились на 306%, впервые в истории завершив торги на отрицательной территории, $-37,63 за баррель. Стоит отметить, что снижение цен произошло несмотря на достижение соглашения ОПЕК++ по ограничению добычи на 9,7 млн. баррелей в день, однако в действие оно вступает только с 1 мая. Участники рынка сомневаются в его эффективности, поскольку указанного снижения вряд ли будет достаточно для того, чтобы убрать с рынка образовавшийся избыток и компенсировать падение спроса, которое оценивается в 30 млн. баррелей в день.

Дисбаланс на рынке стимулирует производителей хранить нефть в надежде на восстановление цен, но ожидания более высоких цен в будущем только усиливают текущее снижение из-за сокращения доступных объёмов хранения. Сегодня в 17:30 МСК будет опубликован отчет по изменению запасов нефти в США. Согласно прогнозу, Администрация энергетической информации может сообщить о рекордном росте запасов свыше 19 млн. баррелей. Если ожидания подтвердятся, трейдеров ждет еще более выраженный коллапс предложения, способный отправить котировки Brent к новым минимумам.


Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets



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