В среду после утреннего открытия в отрицательной зоне рубль достаточно быстро вернулся в плюс, и уже к концу первого часа торгов пара доллар/рубль опустилась ниже 77 руб. Развороту отечественной валюты в плюс способствовала как коррекция нефтяных котировок (еще рано утром в среду стоимость июньского фьючерса Brent опускалась ниже 16 долл. за баррель, а уже к середине дня тестировала 20 долл.), так и общее увеличение аппетита к риску (фьючерсы на американские индексы и европейские индексы торговались в плюсе, индекс доллара снижался к корзине валют).



Кроме того, еще накануне доллар обновил на локальном рынке максимум с 3 апреля, что стало для экспортеров отличной возможностью продать валютную выручку по привлекательному курсу в рамках подготовки к крупным налоговым платежам в конце текущей – начале следующей недели.



В целом рубль продолжает чувствовать себя относительно комфортно в сравнении с обвальным падением нефтяных котировок. Так, за последнюю неделю нефть Brent снизилась почти на 30%, тогда как рубль ослаб лишь чуть более чем на 2%. Такие потери нацвалюты не особенно выделяются на общем фоне снижения других валют EM за последнюю неделю. Так, например, бразильский реал потерял около 1,5%, мексиканское песо – 1,25%, турецкая лира – 1%. В целом же в динамике за последний месяц рубль сохраняет уверенный плюс (почти 4% к доллару), уступая по росту среди основных валют EM лишь мексиканскому песо. Ключевыми факторами, сдерживающими потери рубля в условиях падения цен на нефть, остаются: насыщение рынка валютой, продаваемой ЦБ РФ; резкое замедление импорта в условиях закрытия международных границ; ограничение спроса на наличную валюту со стороны населения в условиях запретительных мер.



Резкое ухудшение внешней конъюнктуры в виде падения нефтяных котировок за последние дни несколько сокращает вероятность возобновления смягчения процентной политики ЦБ уже на ближайшем заседании 24 апреля.



Тем не менее с точки зрения инфляционных рисков ситуация не претерпела кардинальных изменений: с начала апреля рубль сохраняет положительную динамику, а в среднесрочной перспективе ЦБ будет по-прежнему ожидать усиление влияния дезинфляционных факторов в виде сокращения внутреннего и внешнего спроса.



Текущее ухудшение внешней конъюнктуры ЦБ, вероятно, расценит как краткосрочный фактор. Кроме того, по-прежнему вероятна ситуация, при которой ЦБ снизит ставку, однако депозитно-кредитные ставки банков продолжат свой рост в условиях ухудшения экономической ситуации, что будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию.





Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал"







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