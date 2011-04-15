Рынок акций начнет день с фиксации прибыли

Российский рынок акций вырос вчера на процент. Во многом рублевый индикатор рынка вытащили вверх подорожавшие на 4% акции «Роснефти». На 3% подскочили акции «Норильского Никеля», предыдущие дни торговавшиеся немного хуже рынка, а вчера отыгравшие отскок цена на основную продукцию компании.



«Роснефть» же отыгрывала рекордный объем дивидендов – совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды за прошлый год в размере 18,07 руб на акцию. Таким образом, с учетом промежуточных выплат, годовой размер дивидендов компании достигнет 33,41 руб на акцию, что почти на треть больше, чем по итогам предыдущего года.



Учитывая ситуацию на рынке нефти, решение выглядит оптимистичным. Однако сейчас этот драйвер уже отыгран, а других, кроме программы обратного выкупа, у акций компании мы не видим. Не увидим мы и хороших дивидендов нефтяных компаний за 2020 год.



Все говорит о том, что сегодня с утра мы откроемся в легком минусе: американский рынок закрылся вчера около нуля, а сегодня фьючерсы на индексы США снижаются.



К вечеру может сыграть свою негативную роль и фактор пятницы: желание зафиксировать прибыль, тем более у многих есть что фиксировать, будет нарастать.



Дальше следует ждать решения ЦБ по ставке. Если регулятор примет решение снизить показатель на 0,5 п.п., как это ожидает большинство участников рынка, это станет позитивным сигналом для отечественных акций, поскольку будет стимулировать перетока капитала с долгового рынка, на рынок акций.



Снижение ставки негативно для рубля, который вчера в паре с долларом сумел закрыться чуть ниже 75. Однако сильного ослабления российской валюты ждать не стоит – сейчас валютным рынком правит Банк России и именно он будет устанавливать нужный ему курс.

Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим движения пары доллар-рубль вблизи отметки 75, если нефть не обвалится в очередной раз.



Сильным сопротивлением для «черного золота» теперь выступает отметка 25 долларов за баррель. Участников торгов поддерживают ожидания восстановления экономики после коронавируса и трейдеры, как нефтяные, так и фондовые, с радостью отыгрывают покупками любые позитивные сообщения с этого фронта.



Однако проблема переизбытка нефти и заполненности резервуаров никуда не делась. Близится время экспирации по марке Brent. Не исключено, что уже в ближайшие дни многие начнут закрывать длинные позиции по нефти, опасаясь «американского сценария», когда перед самой экспирацией WTI ушел к минус 40 долларам за баррель. Поэтому очередного падения нефти глубоко под отметку 20 долларов за баррель исключать нельзя.





Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов





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