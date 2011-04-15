Рынки проседают, разочарованные пакетами поддержки и сомнениями в лекарстве

В конце недели мировые рынки развернулись к снижению несмотря на то, что законодатели США одобрили новый пакет мер на $500 млрд: $300 млрд из них пойдут на льготные кредиты малому бизнесу.



При этом, разъяснения деталей предоставления помощи по предыдущим пакетам поубавили оптимизм. В американском Казначействе уточнили, что займы на выплату зарплат не будут доступны для крупных публичных компаний, у которых есть доступ на долговые рынки.



Произошло это после того, как фонд на $350 млрд оказался растрачен за месяц, а многие семейные магазины и кафе не смогли дождаться финансовой поддержки.



Впрочем, публичные компании, которые критически важны для государства, должны в ближайшее время получить помощь в обмен на долю в бизнесе. Такие уточнения и разъяснения растворили ожидания, что государство берет все расходы на себя, налево и направо раздавая деньги бизнесу.



В то же время, Евросоюзе не смогли договориться о всеобъемлющем долгосрочном пакете помощи экономике. Согласованный пакет на 540 млрд евро будет запущен 1 июня, но это может быть слишком поздно. Вновь и вновь бюрократическая машина ЕС совершает те же ошибки: долгие согласования значительно повышают финальную цену обещанной поддержки.



Хорошей идеей выглядит предложение Сороса по выпуску вечных «коронабондов» на $1 трлн., по примеру того, как поступала Британия в XIX- начале XX веков для финансирования войн. Государствам придется оплачивать лишь купоны, а также они будут иметь возможность наращивать объемы этого займа и не плодить новые.



Подобная идея вполне может осуществиться в других странах – например, в той же Британии или США. Это может стать хорошей новостью.



Финансовые рынки не меньшее внимание уделяют сообщениям из сферы здравоохранения, и тут не обошлось без разочарования. Первые клинические исследования показали, что Ремдесивир не сумел показать эффективность в лечении тяжелобольных.



Таким образом, одна за другой тают надежды на улучшение финансовых показателей компаний, лекарств от коронавируса и способности политиков преодолеть внутренние разногласия. Все вместе это рискует завершить пятницу снижением, впервые за пять недель. При этом, курс EURUSD – барометр настроений инвесторов Европы – снижается с понедельника, медленно, но неуклонно теряя покупателей.





Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич





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