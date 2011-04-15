Надежды на лекарство против вируса не оправдались

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть пытаются продолжить повышение, но настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.



Торги на фондовых биржах США в четверг, несмотря на оптимистичное начало дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2% и отступили от пиков сессии. Негативное влияние на рынок оказали сообщения СМИ о неуспешности клинических испытаний препарата Remdesivir в лечении коронавируса, на который ранее возлагали большие надежды.



Экономика США, в то же время, остается слабой, на что указали как данные с рынка труда и жилья, так и по деловой активности в апреле.



Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 0,7%. В конце недели рынок ждет еще одно испытание со стороны макроэкономической статистики. В частности, заказы на товары длительного пользования в стране в марте, вероятно, обрушились на 11,9%.



Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который был волатилен в течение дня.



На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,8%. Фондовые индексы Китая теряют порядка 1%, а гонконгский Hang Seng снижается на 0,6%. Инвесторы продают акции вслед за ухудшением настроений на

западных биржах.



Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют порядка 2-3,5% во главе с американским сортом. Котировки, однако, отступили от максимумов как сессии четверга, так и пятницы, и расположены чуть ниже отметок 22 долл. и 17,50 долл. соответственно. Ближайшими важными сопротивлениями для цен выступают отметки 25 долл. и 21 долл. Оптимизм на рынке во второй половине недели поддерживался рисками усиления геополитической напряженности между США и Ираном, а также ожиданиями вступления в силу соглашения ОПЕК++ о сокращении нефтедобычи. Кувейт и Алжир при этом сообщили о готовности ограничивать производство уже в апреле.



Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.