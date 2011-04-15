Российская валюта против доллара в ходе торговой сессии пятницы продолжает консолидироваться чуть ниже 75,00. Учитывая, что текущая торговая сессия не слишком удачно складывается для покупателей нефти, есть высокая вероятность того, что усиление нисходящей динамики на рынке «черного золота» может стать причиной роста пары USDRUB в район 75,50 уже до конца сегодняшнего дня. Напомним, что давление на нефть продолжают оказывать увеличение предложения и катастрофическое падение спроса, спровоцированные пандемией коронавирусной инфекции. На стороне продавцов нефтянки также практически полное исчерпание свободных хранилищ для складирования избытка сырья.



В среду Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 17 апреля, выросли на 15 млн. баррелей до 518,6 млн. баррелей, что стало 13 неделей роста запасов подряд. Учитывая, что запасы нефти с высокой вероятностью продолжат расти и дальше, проблема нехватки хранилищ только усилится, что неизбежно спровоцирует возобновление «медвежьего» ралли всего нефтяного рынка. Помимо снижения нефти, к ослаблению рубля может привести и укрепление доллара, особенно в свете очередного провального отчета по состоянию американского рынка труда, опубликованного накануне.



Напомним, что ухудшение общего фундаментального фона традиционно повышает спрос на защитные активы, к которым всегда относился USD США.





Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.