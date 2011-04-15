На рынке нефти появились признаки стабилизации

Нефть так и не смогла развить восходящий импульс накануне и завершила торги в незначительном плюсе. Сегодня на утренних торгах Brent торгуется во флэте, консолидируясь немногим выше уровня 25 долларов за баррель.



Признаки стабилизации в сырьевом сегменте – уже неплохой знак, учитывая масштабы недавних распродаж. Однако говорить о предпосылках роста по-прежнему рано, поскольку фундаментальная картина на рынке остается негативной. Локальную поддержку котировки сейчас получают от ситуации на Ближнем Востоке, где возросла геополитическая напряженность после того как Трамп распорядился об атаке любых иранских судов, если те будут сближаться с кораблями США.



Примечательно, что есть угроза повторения недавнего сценария на следующей неделе, когда истекает июньский контракт на поставку Brent. Учитывая временный характер геополитического фактора, а также риск новой волны паники перед истечением теперь уже июньских фьючерсов, можно ожидать фиксации прибыли на попытках роста, если они будут более или менее внятными.



С технической точки зрения Brent нужно как минимум отстоять уровень 25 долларов за баррель и показатель недельное закрытие выше этой отметки. При более благоприятном сценарии котировки могут приподняться в направлении 27 долларов, но вероятность уверенного пробоя этого уровня невелика, учитывая сохраняющиеся риски.





Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями







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