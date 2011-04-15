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24.04.2020

Рынки завершают неделю в оборонительной позиции

После двух дней подъема российский рынок стартовал на отрицательной территории в пятницу, отыгрывая ухудшение внешнего фона, где вслед за азиатскими площадками в минусе открылись индексы Европы. Нефть стабилизировалась, но не подает значимых бычьих сигналов, что добавляет скептицизма в сегменте рисковых активов. Европа согласовала создание общего фонда помощи экономике, но отложила обсуждение деталей на лето, что расстроило инвесторов, которым сейчас важно видеть стремление властей к предотвращению рецессии в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

За первый час сессии индекс МосБиржи и РТС просели на 1,00% и 1,20% соответственно. Рубль тем временем открылся небольшим гэпом вверх, но тут же ликвидировал его. Доллар обосновался в районе 74,50 руб. после скачка выше 77 руб. ранее на этой неделе. Несмотря на последующий отскок, наша валюта завершает торговую пятидневку на отрицательной территории в ожидании сегодняшнего решения Банка России. Большинство участников рынка прогнозирует, что регулятор снизит ставку, и во многом этот шаг уже учтен в ценах. В целом решение ЦБ редко оказывает влияние на курс рубля, который больше ориентируется на нефть и общие рыночные настроения.

На международной арене доллар пользуется спросом, отправив евро к новым минимумам месячной давности. Пара просела до 1.0725, где получила локальную поддержку и отскочила, но понижательные риски сохраняются. В паре с иеной «американцу» сложнее продвигаться на север ввиду спроса на защитную японскую валюту. По сути, котировки остаются в тесном диапазоне, где ближайшим барьером остается 50-дневная скользящая средняя немногим ниже уровня 108.00.


Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"




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