Рынок нефти: худшее еще впереди?

Накануне нефтяные котировки не выдержали очередного натиска продавцов и заметно просели в цене. Brent дошла до области 22,50 долларов за баррель, а сегодня уже тестирует уровень 22 доллара за баррель. Ближайший контракт, который истекает в этот четверг, и вовсе ушел под отметку 20 долларов за баррель, потеряв почти 7%.



Главной движущей силой в сырьевом сегменте остается падение мирового спроса, которое приводит к заполнению мировых хранилищ. Масла в огонь подливают промедления с ограничением добычи, которое начнется с мая. В этих условиях, помня недавний опыт, трейдеры с новой силой избавляются от фьючерсов перед экспирацией контракта, опасаясь ухода цен ниже нулевой отметки.



Эти страхи действительно могут отправить котировки к новым минимумам, так что говорить о достижении дна по-прежнему рано. Здесь также важно учитывать ситуацию с пандемией коронавируса – как только эпидемия официально достигнет пика на общемировом уровне и пойдет на спад, экономическая активность, которая на сегодняшний день, возобновляется плавно и осторожно, начнет восстанавливаться более смелыми темпами, что станет неплохим подспорьем для рынка черного золота, где начнут формироваться ожидания оживления спроса.



В ближайшие дни и даже недели понижательные риски для Brent будут сохраняться, причем довольно велика вероятность того, что до конца недели Brent еще успеет побывать под отметкой 20 долларов за баррель. Начало ограничения добычи ОПЕК+ должно в некоторой степени взбодрить рынок.





Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями







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