Инвесторы между двух огней

По итогам минувшей сессии российские фондовые индексы показали лишь символический прирост за счет оптимизма на зарубежных площадках, который компенсировал медвежьи сигналы с рынка нефти, где фьючерсы попали под новые распродажи. За день индекс МосБиржи и РТС набрали 0,35% и 0,22% соответственно.



Сегодня с большой долей вероятности настроения на отечественном рынке будут ухудшаться, учитывая возобновившееся уклонение от рисков. Впрочем, давление, скорее всего, будет ограниченным, поскольку на внешних рынках наблюдается, скорее, консолидация, нежели падение. Так, растеряв ранее набранные очки, азиатские индексы финишировали в небольшом минусе, а европейские фьючерсы перед официальным стартом сессии слегка повышаются в цене.



На самом деле сейчас инвесторы оказались между двух огней. С одной стороны, оптимизм поддерживают ожидания снятия ограничений и прохождения пика эпидемии коронавируса. С другой – в пользу осторожности игроков говорит угроза новой волны пандемии и плачевная ситуация на рынке нефти.



К слову, негатив в сырьевом сегменте может надавить на рубль, который накануне закрылся практически без изменений. Пара доллар/рубль обосновалась в районе 74,50 руб., но может снова устремиться в направлении уровня 75 руб., если нефть не перейдет к восстановлению, а спрос на риск продолжит угасать, тем самым подпитывая покупки защитного доллара. С завтрашнего дня и до конца недели влияние на рынки будут оказывать решения центробанков США и Европы.





Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.