Фокус инвесторов смещается с COVID-19 на новости корпораций

Фондовый рынок США 27 апреля закрылся в уверенном плюсе, поскольку инвесторы с оптимизмом восприняли заявления властей нескольких штатов США, решивших ослабить ограничения, введенные на время пандемии COVID-19. S&P500 по итогам дня прибавил 1,47%, достигнув 2878 пунктов. Все 11 секторов, входящих в индекс, завершили день ростом, но основное ралли продемонстрировали представители финансового сектора и обрабатывающей отрасли. Даже сектор энергетики вырос на 2%, несмотря на падение нефтяных цен на 24%.



Мировые фондовые площадки сегодня торгуются преимущественно в плюсе на фоне сохраняющегося оптимизма инвесторов по поводу скорого смягчения карантинных мер в Европе и США. Тем временем количество заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 3,04 млн. Число летальных исходов достигло 211 тыс. Темпы заболеваемости снижаются во многих странах, но тревога по поводу второй волны эпидемии сохраняется. Китайские вирусологи не исключают, что коронавирус будет существовать продолжительное время. В то же время Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям сообщает о шансах на получение вакцины от COVID-19 до конца года.



Государства, затронутые пандемией коронавируса, продолжают плавно смягчать ограничительные меры. Власти Испании 30 апреля представят свой план по выходу из карантина. Дональд Трамп призвал увеличить количество тестов в США, что должно ускорить возвращение сотрудников компаний на рабочие места. Фокус внимания инвесторов активно смещается на корпоративные результаты и заседания центральных банков.



Азиатские индексы демонстрируют смешанную динамику. Японский Nikkei закрылся в нуле после публикации данных по безработице, которая за март повысилась в стране до 2,5%. Гонконгский Hang Seng прибавил более 1%, шанхайский CSI300 торгуется в слабом минусе. Европейские площадки растут в пределах 1%.



Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, немного ослаб. Ставка по 10-летним трежерис поднимается выше 0,65%. Нефть марки Brent вновь опускается ниже $20 за баррель. Золото дешевеет, но остается выше $1700 за унцию. Аппетит к риску сегодня умеренный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов предпримет попытку подняться к 2900 пунктам.



Сегодня стартует двухдневное заседание ФРС.

Из макроэкономических релизов стоит обратить внимание на индекс потребительской уверенности от Conference Board. Ожидается, что данный показатель в апреле упадет более чем на 25%, что станет реакцией на ситуацию вокруг пандемии и ввод большинства ограничительных мер. Снижение уверенности потребителей отрицательно скажется на их покупательской активности, что приведет к экономическому спаду.



До открытия рынка результаты представят PepsiCo, а также фармкомпании Pfizer Inc. и Merck & Co Inc. Консенсус закладывает сокращение продаж у Pfizer при росте у Merck и позитивной динамике EPS у обоих гигантов. Инвесторов Pfizer интересуют детали разработки лекарства от коронавируса.



PepsiCo рассчитывает на повышение основных показателей, что отразит относительную устойчивость корпорации к «корона-кризису» благодаря диверсифицированному портфелю продуктов, включающему кроме напитков снеки.



После закрытия отчитаются Alphabet и Starbucks. Как ожидается, рост основного бизнеса Alphabet, а также позитивная динамика выручки и прибыли замедлится из-за снижения затрат на рекламу. В то же время облачные продукты компании могут получить позитивный импульс. Starbucks прогнозирует снижение доходов и EPS. Инвесторов в сеть ресторанов будут интересовать оценки менеджмента по ожидаемому восстановлению трафика в кофейнях.



Индекс настроений Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 6 из 100, что чуть выше минимальных уровней. Тем не менее бенчмарк все еще отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий эпидемии коронавируса.



Техническая картина по S&P500 продолжает улучшаться. Индекс широкого рынка поднимается выше 50-дневной скользящей средней, что увеличивает шансы на продолжение ралли, если закрепить показанный результат удастся в ближайшие дни. Индикатор RSI остался выше нейтрального уровня 50, а это вкупе с положительными значениями MACD подтверждает силу момента. Индекс широкого рынка остается выше 50%-го уровня ретрейсмента по Фибоначчи текущей коррекции в 2780, что может сигнализировать о сохранении покупательской активности. Следующим уровнем сопротивления выглядит отметка 2920 пунктов.





Ален Сабитов, старший аналитик «Фридом Финанс»







