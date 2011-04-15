Рубль ускорил рост благодаря резкому улучшению ситуации на мировых рынках

Открывшись вверх, пара USD/RUB незначительно обновила вчерашний максимум, но затем стала быстро сдавать позиции, переписав недельный минимум и отскочив к текущему моменту. Пара EUR/RUB после позитивного старта также перешла к снижению, обновив вчерашний минимум, однако затем восстановилась и находится сейчас в небольшом плюсе, демонстрируя более сильную динамику благодаря росту евро на внешнем рынке.



Сегодня рубль открылся вниз из-за достаточно негативного внешнего фона. Утром мировые фондовые индикаторы находились под давлением, а нефтяные цены вновь несли большие потери. Однако после старта российской сессии глобальные рынки продемонстрировали мощный рост, нефть также резко восстановилась.



В результате рубль быстро перешел к активному укреплению, обновив недельный максимум в паре с долларом. Развивающиеся валюты также после нашего открытия стали синхронно повышаться.



В целом в мире сохраняется высокий спрос на рисковые активы, обусловленный ультрамягкой монетарной политикой центробанков и ожиданиями скорого снятия антивирусных ограничений, что будет способствовать восстановлению глобальной экономики.



Российский долговой рынок пытается скорректироваться после мощного ралли, стартовавшего в середине марта. Индекс гособлигаций RGBI вчера умеренно откатился от новой полуторамесячной вершины и сегодня на старте сессии испытал кратковременное снижение, но затем отыграл почти все потери вторника.



Нефть резко восстановилась

Сегодня нефтяные цены вновь активно снижались, установив дневной минимум в начале российской сессии, но затем котировки резко восстановились. К текущему моменту нефть вновь сдала позиции, сейчас Brent теряет 1,5% около отметки $19,7.



Нефтяной рынок по-прежнему находится в крайне нестабильном состоянии, вызванном переизбытком предложения, из-за чего мировые хранилища почти исчерпали свободные объемы. Тем не менее наблюдаются попытки перелома негативной тенденции нефтяных цен, но пока они не получают какое-либо фундаментальное или новостное подкрепление.



Также повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен могут еженедельные отраслевые данные. Сегодня в 23:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается рост запасов нефти на 10,6 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 6,4 млн барр.



Доллар продолжает снижаться

Американская валюта продолжает испытывать ощутимое давление. Утром индекс доллара (DXY) попытался развить восходящую коррекцию, но затем резко снизился, обновив двухнедельный минимум. Сейчас DXY теряет 0,55% около отметки 99,5 п.



Давление на доллар оказывает высокий спрос на рисковые активы, в то время как американская валюта в основном используется в качестве защитного инструмента. Сегодня повлиять на динамику всех рынков способна статистика по экономике США, выходящая в 15:30, 16:00 и 17:00 МСК.



Европейская валюта после умеренной коррекции, наблюдавшейся утром, продемонстрировала мощный восходящий импульс. В результате пара EUR/USD переписала недельную вершину, прибавляя сейчас 0,5% около значения 1,088.



Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает обновлять локальные минимумы, но после этого резко отскакивает, что затрудняет фиксацию четких технических сигналов, свидетельствующих о развитии новой волны снижения.



Тем не менее до закрытия часовой свечки над сегодняшним максимумом 74,9 более вероятно продолжение нисходящей динамики с ближайшей целью в районе полуторамесячного минимума 72,6.





Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»



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