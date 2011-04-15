Финансовые рынки вошли в стадию высокой волатильности

В пятницу российский рынок акций потерял чуть более 1% по Индексу Мосбиржи. Это немного, учитывая, что многие европейские площадки показали большее снижение, а Америка и вовсе обвалилась на 1,7-2%.



Поводом для распродаж стала информация о случае заражения коронавирусом в Великобритании.



Действительно, риски снижения мировой экономики, и прежде всего китайской, достаточно велики. Уже нет сомнений, что ВВП Китая по итогам первого квартала если не окажется в отрицательной зоне, то будет недалеко от нуля.



Многие страны, в том числе и Россия, закрыли авиа- и железнодорожное сообщение с Поднебесной. Россия также закрывает и автомобильные пограничные трассы. Это неминуемо приведет к сокращению поставок китайской продукции.



С другой стороны, сегодня с утра можно найти и позитивные новости. Так, снижаются темпы заражения вирусом в Поднебесной, а в остальных странах мира заболевание пока не принимает характер эпидемии.



На этой информации сегодня американские фьючерсы отскакивают на 0,7%, но все равно пока еще находятся чуть ниже уровня, при котором в пятницу закрывался российский рынок акций.



От минимумов азиатской сессии развернулась вверх нефть, которая стоит около 56,5 доллара за баррель, то есть столько, сколько и была в момент окончания пятничных торгов в России.



После празднования нового года китайский рынок осыпался в моменте более чем на 8%, но сейчас начал отыгрывать потери в том числе благодаря своевременной реакции китайских монетарных властей, предоставивших рынку дополнительную ликвидность в 170 млрд долларов путем сделок РЕПО.



Поэтому ждем открытия российского рынка акций с небольшим ростом, который может усилиться при улучшении внешнего фона. Лучше рынка, как и в пятницу, ждем «Лукойл», который еще не до конца отыграл увеличение веса своих акций в индексах MCSI.



От зоны поддержки 252-254 руб должен отскочить Сбербанк. Подрастет и «Норникель», который на пятничные распродажи отреагировал лишь 0,4-процентным падением, а сегодня вверх его потащат дорожающие никель и палладий.



В эту вторник-среду состоится досрочное заседание технического мониторингового комитета стран ОПЕК+. Не исключено, что комитет примет решение рекомендовать участникам расширенного картеля снизить квоты на добычу в случае дальнейшего падения цен на нефть. Возможно также, что и сам саммит ОПЕК+ будет перенесен на более ранние сроки. В любом случае, новости с мероприятия окажут нефти поддержку.



Однако пока котировки находятся ниже уровня 58,5 долларов за баррель, риски новой сильной волны снижения с первой целью 55 долларов сохраняются. В случае пробоя этой отметки не исключено быстрое непродолжительное падение в район 50 долларов на закрытии длинных позиций. Однако такой сценарий пока кажется избыточно пессимистичным.



Пара доллар-рубль в пятницу закрылась возле отметки 64, потеряв по итогам дня более процента. Сегодня на улучшении внешнего фона ждем отскока в район ближе к уровню 63. При принятии решений на валютном рынке следует помнить, что со следующей недели внутреннее давление на рубль сильно ослабнет из-за того, что объем закупки валюты в рамках бюджетного правила снизится как минимум вдвое.



В целом же нет пока никаких оснований полагать, что рынки оправились от небольшого кризиса и вернулись в стадию роста. Ближайшие дни торги на всех площадках будут очень волатильными и вероятности еще одних обвалов исключать нельзя.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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