ОПЕК+ активизирует усилия для преодоления растущей нестабильности цен нефти

Главным героем новостных сообщений остается распространение корона вируса. Статистика числа зараженных и умерших людей в результате инфекции действительно впечатляет. До сих пор число носителей вируса каждый день в среднем возрастало в среднем более чем на четверть и к началу текущей недели уже достигло 17,2 тысяч, а число смертей превысило 360 человек. Столь стремительное распространение болезни не может не пугать, и обязательно будет иметь серьезные экономические последствия. (Хотя в последнее время в статистике распространения явно прослеживаются обнадеживающее замедление).



Фоновый рынок Китая в понедельник на открытии отреагировал девятипроцентным снижением. Негативные настроения в начале недели царят и на других рынках. Цены нефти на прошлой неделе продолжали сохранять слабость, но в течение всей недели оставались вблизи достигнутых на предыдущей неделе минимальных отметок. По нефти Брент цена колебалась в диапазоне 58-60 долларов за баррель. С началом февраля цены нефти вновь показали дополнительное довольно сильное снижение, и цена Брент с утра опускалась ниже 56 долларов за баррель. Угроза сжатия спроса на топливо, связанная с распространением корона вируса, продолжает оказывать эмоциональное воздействие на цены. И если эпидемию не удастся затормозить, то за ожиданиями последует реальное снижение спроса на нефть.



В складывающихся условиях естественно ожидать роста активности от стран ОПЕК+ по стабилизации ситуации. В конце прошлой недели глава Минэнерго России Новак сообщил о том, что РФ согласна на предложение Саудовской Аравии о переносе заседания с марта на февраль с рассмотрением вопроса о дополнительных сокращениях добычи нефти, если эпидемия не пойдет на спад в ближайшие дни. Можно ждать и других словестных интервенций со стороны стран ОПЕК+, особенно с учетом намеченного на 4-5 февраля заседания мониторингового комитета, который обсудит, следует ли в связи с эпидемией коронавируса переносить заседание ОПЕК (и ОПЕК+) с марта на февраль. А еще к заседанию мониторингового комитета станут известны данные по объемам добычи странами ОПЕК+ в январе, когда должны были произойти новые сокращения от стран Соглашения. Вероятно, наступающая неделя сможет стать переломной для преодоления панических настроений на рынке нефти.



Кроме данных о динамике добычи нефти и угроз по сокращению потребления рынок нефти в своем движении будет принимать в расчет важные показатели состояния крупнейших экономик. Среди выходящих на неделе (кроме данных о запасах, добыче и буровой активности в США) наиболее заметным будет отчет по рынку труда в США. После вышедших на прошлой неделе провальных показателей по чикагскому индексу PMI рынок вполне готов к возможным негативным сюрпризам и на рынке труда. Недаром после январской паузы в изменении ставки на рынке стали расти ожидания по возобновлению снижения ключевой ставки от ФРС. Такие снижения тоже могли бы способствовать стабилизации. (Правда, на прошедшем заседании явных намеков о будущем снижении ставки не прозвучало).



Наступающая неделя должна показать, смогут ли раненные нефтяные быки остановить начавшееся паническое снижение цен нефти.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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