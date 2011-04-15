Рынок нефти: вся надежда на ОПЕК+

В минувшую пятницу нефть Brent ускорила снижение, нарушив целостность уровня 56 долларов за баррель. Инвесторы продолжили избавляться от фьючерсов по мере нарастания беспокойства по поводу вируса в Китае, число зараженных которым с каждым днем увеличивается. На данный момент зарегистрировано уже почти 12 тыс. случаев инфицирования, тогда как число умерших превысило 300 человек.



Brent, которая остается в режиме практически свободного падения, не смогла удержаться над уровнем 56 долларов за баррель и на утренних торгах в понедельник обновила минимумы начала августа в районе 55,80 долларов. Китайские власти объявили меры для стабилизации местных рынков, но это не помогло улучшить настроения инвесторов – вернувшиеся после длинных праздников площадки резко просели на старте недели.



Тем временем страны ОПЕК+ перенесли заседание технического комитета с марта на 4-5 февраля, озадачившись текущим обвалом цен. Ходят слухи, что комитет обсудит дополнительное сокращение добычи на 500 тыс. баррелей в день. Если будет принято такое решение, то, скорее всего, основной удар традиционно примет на себя Саудовская Аравия. Стоит напомнить, что из-за перебоев в Ливии производство упало уже почти на 1 млн баррелей в день, но рынок пока игнорирует этот фактор, всецело сосредоточившись на теме коронавируса.



В свете предстоящего заседания ОПЕК+ есть надежда на реализацию отскока котировок от минимумов в зависимости от мер, которые объявит технический комитет. Сейчас Brent отвоевывает отметку 56 долларов, и если сможет нащупать дно, можно рассчитывать на возвращение цен за пределы уровня 58 долларов.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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