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03.02.2020

Котировки нефти остаются на минимальном уровне с 2018 года

Ключевым фактором давления на нефть выступают опасения, что стремительно распространяющийся вирус китайской пневмонии негативно отразится на темпах роста мировой экономики и подорвет спрос на углеводороды. Участники рынка полагают, что мировой спрос на нефтепродукты из-за вспышки коронавируса в Китае может снизиться на 250 тыс. баррелей в сутки уже в I квартале 2020 г., основное сокращение придется на авиакеросин - 180 тыс. баррелей. При этом, если будут введены более глобальные ограничения на полеты в Китай, а также если ситуация со вспышкой пневмонии продлится еще несколько месяцев, то сокращение спроса на авиакеросин может оказаться более значительным. На данный момент в Китае продолжает действовать правительственный запрет на путешествие организованными группами внутри и вне Китая, а также частично закрыто 15 городов с общим населением в 50 млн. человек. Власти Пекина обратились ко всем компаниям и организациям с просьбой возобновить работу после недельного празднования Нового года по лунному календарю 10 февраля, а не 3 февраля как предполагалось ранее. Эти меры предприняты в связи с тем, что вспышка коронавируса не ослабевает: количество заразившихся в Китае приблизилось к 20 тыс., а число умерших перевалило за 350 человек.

На фоне ожидаемого падения спроса на нефть страны ОПЕК+ готовят экстренное заседание, в ходе которого будет обсуждаться не только целесообразность продления действия энергетического пакта до июня 2020 года, но и возможность дополнительного сокращения нефтедобычи. Однако, до тех пор, пока решения не приняты, инициатива на рынке нефти сохранится за продавцами.



Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets



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