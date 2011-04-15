В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Оставались под давлением котировки акций Сургутнефтегаза (SNGS, -3.4%), Норникеля (GMKN, -1.9%), Транснефти (TRNFP, -1.8%), Полюса (PLZL, -1.5%), НЛМК (NLMK, -1.5%), в то время как был отмечен интерес покупателей к бумагам Аэрофлота (AFLT, +1.8%), МТС (MTSS,+1.7%), корпорации Алроса (ALRS, +1.6%). Рынок в целом по-прежнему подвержен негативному влиянию неопределенности, связанной с распространением вируса 2019nCoV, но панические продажи, судя по характеру торгов, постепенно уступают место трезвому расчету.



Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, наблюдались разнонаправленные изменения котировок. Белон (BLNG) вырос на 28.6%, МГТС (MGTS) – на 6.4%, Ярославнефтеоргсинтез (JNOS) – на 5.4%. Тем временем обыкновенные акции Саратовского НПЗ (KRKN) подешевели на 3.6%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 3.5%, Таттелекома (TTLK) – на 3.4%.



Фондовые индексы США повысились на 0.5% - 1.3%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в умеренном плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.



Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС благодаря смягчению внешнего фона. Коронавирус продолжает распространяться, но темпы увеличения числа новых случаев сокращаются и уже не превышают темпов увеличения числа выздоровевших. Вместе с тем, индикаторы волатильности на мировых рынках акций остаются выше уровней, которые можно считать характерными для периодов устойчивого роста на рынке – о восстановлении восходящего тренда по мировым фондовым индексам говорить преждевременно. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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