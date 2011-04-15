Рынки стабилизировались, нефть ждет заседания ОПЕК+

В понедельник российский рынок показал нейтральную динамику на фоне признаков стабилизации обстановки на мировых площадках. Беспокойство по поводу последствий эпидемии китайского вируса сохраняется, но несколько смягчилось за счет мер, принятых властями страны для стабилизации рынков. Также инвесторов несколько приободрили вышедшие вчера показатели деловой активности. В США промышленный PMI, по данным Markit, восстановился от уровня 47,8 до 50,9, вернувшись в зону роста активности. По итогам сессии понедельника индекс МосБиржи просел на 0,19%, а РТС укрепился в пределах 0,3% за счет отката доллара от максимумов над уровнем 64 руб.



Рубль обновил двухмесячные минимумы, но росту пары помешала 200-дневная скользящая средняя, которая спровоцировала частичную коррекцию котировок в район 63,70 руб. При этом доллар остается на высоких уровнях, и основные факторы говорят в пользу дальнейшего роста. Во-первых, американская валюта сохраняет устойчивость на рынке Форекс, получив поддержку со стороны благоприятной статистики. Во-вторых, на рынке нефти продолжается свободное падение – Brent добралась до более чем однолетних минимумов в районе отметки 54 доллара за баррель и пока не способна на внятное восстановление.



Котировки черного золота продолжают болезненно реагировать на распространение китайского вируса, опасаясь угасания спроса на энергоносители в Китае. Масла в огонь подлили прогнозы авторитетного банковского гиганта Goldman, который ожидает, что фактор коронавируса вычтет из ВВП КНР 1,6% в первом квартале. Впрочем, у рынка появилась надежда на отскок, который может реализоваться, если трейдеров успокоят меры, которые примет технический комитет ОПЕК+ в ближайшие два дня. Напомним, заседание было в экстренном порядке перенесено на месяц вперед. В случае восстановления ближайшей целью Brent станет отметка 56 долларов за баррель.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.