Нефть не справляется с потоком негативных новостей

В понедельник цены на нефть продолжили падение, обновив более чем однолетние минимумы в районе отметки 54 доллара за баррель, целостность которой была нарушена в ходе сегодняшних утренних торгов. Говорить о формировании дна по-прежнему рано, учитывая повышенную чувствительность рынка к новостям о коронавирусе, хотя грядущее заседание технического комитета ОПЕК+ может сдержать давление на котировки.



Поток негативных новостей, связанных с китайской эпидемией, не оставил рынку шансов на отскок. На сегодняшний день спрос на энергоносители в Поднебесной сократился уже на 20%, а независимые НПЗ страны или так называемые «самовары» урезали свою активность вплоть до 50%. Более того, гигант Sinopec сократил производство более чем на 10%. Масла в огонь подлили заявления агентства Fitch, которое указало на угрозу затяжного избытка предложения на мировом рынке из-за падения спроса в КНР и одновременного наращивания добычи в Штатах и других странах.



Сегодня стартует двухдневное заседание технического комитета ОПЕК+, в рамках которого будут вынесены рекомендации по изменению условий действующей сделки. Если экспортеры договорятся о дополнительном ограничении производства на 500 тыс. баррелей в сутки, это немного успокоит рынки, но вряд ли будет достаточно для полноценного восстановления, которого не стоит ожидать до тех пор, пока из Китая не начнут поступать новости как минимум о стабилизации ситуации с вирусом. В краткосрочной перспективе в центре внимания игроков будет находиться отметка 54 доллара за баррель, утрата которой ознаменует собой новый этап в рамках медвежьего цикла, тогда как ближайшая важная цель быков проходит в районе 56 долларов.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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