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05.02.2020

Настрой на рынке акций изменился в лучшую сторону

Во вторник настрой на рынке акций изменился в лучшую сторону – опасения в отношении масштабов негативного влияния коронавируса в Китае на мировую экономику смягчаются по мере увеличения числа случаев выздоровления. В российском секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (SNGS, +5.1%), привилегированные акции Транснефти (TRNFP, +2.4%), обыкновенные акции Аэрофлота (AFLT, +2.4%), МосБиржи (MOEX, +2.2%), НЛМК (NLMK, +1.8%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Электроцинка (ELTZ) подорожали на 23.5%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 6.2%, Нефаза (NFAZ) – на 5.5%, ЧТПЗ (CHEP) – на 4.2%.

Фондовые индексы США повысились еще на 1.4% - 2.1%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, продолжается повышение и по азиатским индексам.

Внешний фон к открытию торгов остается сравнительно благоприятным, что подразумевает возможность продолжения наметившегося повышения по индексу РТС. Вместе с тем, несмотря на ускорения роста числа излечившихся от вируса 2019-nCoV, об устранении неопределенности говорить преждевременно (так, общее число пациентов, у которых диагностирован коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось примерно на 20%, до 24.5 тыс. человек). Значения индексов волатильности на мировых рынках акций также пока не позволяют говорить об окончательной стабилизации обстановки. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 63.0 по паре доллар-рубль.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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