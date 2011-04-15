Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05.02.2020

В фокусе – отчетность ММК

Во вторник на рынке преобладал рост. Новости из Китая не оказывали давления на фондовые площадки. Лидерами на этот раз стали акции Сургутнефтегаза (+5,05%). Аутсайдерами стали акции Фармсинтеза (-7,30%), ралли в них завершилось, и Polymetal (-3,41%). Пара USD/RUB откатилась в диапазон 63-63,50 на фоне незначительного роста цены на нефть.

ММК (+2,00%) отчитается за 2019 год. Ранее компания представила операционные результаты, выпуск металлопродукции снизился на 1,7%. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка составила $7,6 млн, EBITDA $1,9 млрд, прибыль $1,05 млрд. Однако, благодаря низкой долговой нагрузке, ММК выплачивает 100% свободного денежного потока акционерам. Сохраняем рекомендацию «покупать», цель 63 руб.

СМИ спекулируют на тему расширения санкций в отношении Северного Потока. Мы не ожидаем принятия США мер в отношении европейских потребителей, которые сделали бы невозможным достройку и эксплуатацию трубопровода. Кнцорциум в противном случае потерял бы около 10 млрд евро, инвестированных в проект. Для Газпрома задержка проекта не критична, особенно на фоне сокращения объемов экспорта из-за теплой погоды.

Ожидаем разнонаправленную динамику. В центре внимания –аукционы ОФЗ. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 63,00-64,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3070-3120 п.



Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100