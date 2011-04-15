Хорошему отскоку российских акций препятствует только нефть

Индекс Мосбиржи вчера вырос на 0,9%, но рост российского рынка акций вновь оказался слабеньким на отличном внешнем фоне: западные площадки прибавили почти вдвое больше.



И опять основным препятствием для более сильного отскока стала дешевая нефть. Вчера котировки «черного золота» пытались закрепиться выше 55 долларов за баррель в ожидании решения ОПЕК+ сократить добычу, но под вечер распродажи возобновились, и вторник нефть закрыла около отметки 54 доллара.



Поводом для распродаж во многом послужили слова главы Минэнерго России Александра Новака, который заявил, что решение о сокращении добычи нужно принимать только после детального изучения ситуации, а обвал нефтяных котировок во многом вызван паникой. Слова российского министра имеют здравый смысл, но в них трейдеры увидели, что у участников расширенного картеля пока нет единой позиции.



Сейчас рынок ждет, что ОПЕК+ сократит добычу на 0,5-1 млн баррелей в сутки. Но этого будет мало. Китай снизил потребление нефти на 20% или примерно на 3 млн баррелей в сутки. Еще как минимум 0,5 млн баррелей «высвободилось» в результате сокращения авиационных и ж/д сообщений с Поднебесной.



С другой стороны, распространение эпидемии замедляется, и негативный эффект от нее на экономику Китая вряд ли будет долгосрочным.



Сильно перепроданной нефти необходим и технический отскок, в том числе на закрытии шортов, хотя бы в район 57-58 долларов за баррель. Его мы вполне можем увидеть, если нефтяники сделают заявления о готовности снизить добычу.



Пока же нефть отскочила от вчерашних вечерних минимумов дня примерно на 0,8% в район 54,5 долларов за баррель. В легком минусе находятся американские фьючерсы. Зато около процента прибавляет китайский фондовый рынок, который продолжает получать финансовую поддержку от вброса китайским ЦБ дополнительной ликвидности.



В такой ситуации ждем открытия российского рынка акций в районе вчерашнего закрытия.



Как и вчера, лучше рынка обещает быть «Норильский Никель» на фоне более процентного роста цен на никель и палладий. Пока это одна из самых сильных и стабильных бумаг.



Опять все плохо с «Газпромом»: вчера прошла информация, что США готовы ввести новые санкции в отношении «Северного потока 2». Если Россия сможет достроить газопровод собственными силами, то карающий меч хваленой «американской демократии и власти закона» обрушится на компании, финансировавшие проект, и закупающие газ. В таких условиях делать среднесрочные покупки акций «Газпрома» не имеет особого смысла.



Гораздо привлекательнее выглядит Сбербанк, вновь плавно идущий в сторону сопротивления 263 руб, или акции самой Мосбиржи, которые поддерживает как высокие обороты торгов, так и постоянный приток новых клиентов на биржу.



Рубль продолжает отыгрывать потери прошлой недели. Вчера пара доллар-рубль спустилась в район 63, а сегодня попробует закрепиться ниже. Российская валюта получает поддержку от восстанавливающего спроса на рисковые активы, в том числе российские акции и ОФЗ, а также от снижения как минимум вдвое объема закупки валюты в рамках бюджетного правила уже на следующей неделе.



По-прежнему рано предаваться эйфории: риски возникновения еще нескольких волн распродаж велики.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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