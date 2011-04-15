Рост нефти поддержит рубль на открытии торгов

Во вторник нефтяные цены внутри дня предпринимали попытки роста, но завершили торги новыми локальными минимумами. Торги стартовали с отметки $54,4 за баррель марки Brent, и тут же цены сходили вниз к $53,9. С этого уровня цены пошли наверх и до открытия американской сессии достигли $55,7. С этого уровня произошел очередной разворот, и к концу торгов цены опустились к $53,8, обновив минимум с самого начала 2019 года. Причиной такой «болтанки» стала противоречивая информация, доносившаяся с полей встречи технического комитета ОПЕК+. Неопределенность касалась как оценок сокращения спроса из-за вспышки эпидемии коронавируса, так и возможных рекомендаций комитета по величине дополнительного сокращения добычи. В ночь на среду вышел отчет Американского нефтяного института, который показал рост запасов нефти за неделю на 4,2 млн баррелей после их снижения на 4,3 млн баррелей неделей ранее.



Утром нефть торговалась с повышением к уровням вчерашнего закрытия, вблизи $54,5 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $53,9-55,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $50,4-59,8. Сегодня выйдет статистика Управления энергетической информации США по изменению запасов нефти. Эксперты ожидают их роста на 3 млн баррелей после роста на 3,5 млн баррелей неделей ранее. Технический комитет ОПЕК+ продолжит сегодня свою работу.



После активного вливания центробанками ликвидности, мировые фондовые рынки во вторник пошли наверх. Вслед за общей тенденцией возвращения аппетита к риску, подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,87%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 1,71%. Среди лидеров роста – «Сургутнефтегаз» (+5,06%) и RUSAL (+4,06%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 1,44%. Утром среды рынки стран АТР дружно росли на 0,2-1,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3291 п., на 0,25% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост азиатских рынков создает благоприятный фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3065-3130 пунктов, по индексу РТС — 1530-1565 пунктов. Сегодня ММК опубликует финансовую отчетность по МСФО за прошлый год.



Вслед за акциями во вторник вырос и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,1050 руб. (-62 коп.). Европейская валюта снизилась до 69,6700 руб. (-76,25 коп.). Утренний рост нефтяных котировок поддержит сегодня рубль на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,5-63,7 руб., для европейской валюты — 69,0-70,4 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»







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