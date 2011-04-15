Нефть оказалась в депрессивном одиночестве

Попытки удержаться на плаву, которые рынок предпринимал в первой половине дня, оказались тщетными, и Brent скатилась к свежим более чем 1-летним минимумам на уровне 53,66 долларов за баррель, закрывшись ниже отметки 54 доллара. Сегодня на утренних торгах котировки пытаются развить отскок в условиях откровенной перепроданности, но пока подняться выше 54,50 долларов не удается.



Несмотря на осторожное возвращение интереса к риску на мировых площадках, нефть испытывает трудности с восстановлением. В отличие от рынков акций, где инвесторы частично абстрагировались от темы коронавируса и его последствий, нефтетрейдеры опасаются, что масштабы последствий китайской эпидемии для рынка энергоносителей будут более болезненными. Причем рынку не помогает тот факт, что страны ОПЕК+ активно обсуждают ответные меры, которые могут быть приняты в ближайшем будущем.



Локально масла в огонь подлил отчет API, который указал на рост запасов сырой нефти почти на 4,2 млн баррелей против прогноза +3 млн. Более того, запасы бензина повысились почти на 2 млн, тоже превысив ожидания. В преддверии сегодняшнего официального отчета Минэнерго эти цифры не способствуют проявлению оптимизма и, вероятно, будут сдерживать порывы потенциальных покупателей. В краткосрочной перспективе Brent необходимо как минимум отвоевать уровень 54 доллара за баррель и нащупать дно, хотя угроза новой волны распродаж сохраняется.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"











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