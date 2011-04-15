Cпрос на развивающихся рынках восстанавливается

В среду высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе – спрос на развивающихся рынках восстанавливается по мере смягчения опасений в отношении масштабов влияния вируса 2019-nCoV на мировую экономику. Лучше рынка выглядел Аэрофлот (AFLT, +4.9%) – по бумагам компании продолжается рост, начавшийся после публикации результатов по РСБУ за 2019 год. Обыкновенные акции Газпрома нефти (SIBN) подорожали на 2.1%, Алроса (ALRS) и Норникель (GMKN) прибавили по 2.0%, Северсталь (CHMF) – 1.2%, ВТБ (VTBR), Газпром (GAZP), Магнит (MGNT) и Новатэк (NVTK) – по 0.9%.



Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нефаза (NFAZ) подорожали на 15.1%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 7.6%, МГТС (MGTS) – на 3.1%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 2.6%.



Фондовые индексы США повысились еще на 0.4% - 1.7%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, продолжается повышение и по азиатским индексам.



Сегодня в начале торгов вероятно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС. Опасения, связанные с распространением коронавируса, постепенно уступают место оптимизму, поводом для которого, в частности, стало объявление Китаем о снижении в два раза пошлин на товары из США на сумму $75 млрд. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции вниз по паре доллар-рубль – внешний фон остается сравнительно благоприятным для валют развивающихся рынков. Вместе с тем, на мировом валютном рынке продолжается укрепление доллара США к корзине валют, что может стать фактором, ограничивающим потенциал ослабления доллара к рублю.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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