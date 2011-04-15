Инвесторы выработали иммунитет к коронавирусу

В среду эйфория на мировых финансовых площадках продолжилась. Поводом для нее послужили сообщения, что Китай разработал лекарство против коронавируса, а ученые из Великобритании близки к открытию вакцины.



В общем, тема коронавируса постепенно начинает забываться. Однако резкого падения бирж все-таки стоит ожидать после публикации данных по ВВП Китая за первый квартал. Но это будет еще не скоро, а пока инвесторы, подпитываемые накачкой ликвидности, вновь ищут поводы для покупок.



Как и в предыдущие дни, российский рынок акций выглядел слабее западных площадок: прирост Индекса Мосбиржи составил чуть более полупроцента, или вдвое меньше роста фондовой Америки.



Кроме дешевой нефти на российские акции сильно давит растущий рубль, а также, похоже, небольшой вывод средств нерезидентов из рублевых активов. Это говорит о том, что к покупкам стоит подходить очень осторожно и не забывать про короткие стопы.



Сегодня российский рынок акций может получить поддержку от результатов переговоров мониторингового комитета ОПЕК+. Мероприятие планировалось завершить вчера, но, похоже, стороны не могут прийти к компромиссу. Рынок ждет, что будет объявлено о намерении снизить добычу как минимум на 0,5 млн баррелей в сутки, а при более позитивном сценарии – и на 1 млн.



Пока же нефть растет более чем на процент, в уверенном плюсе и американские фьючерсы, что говорит о том, что мы откроемся ростом в пределах 0,2%.



Нефть вчера отскочила на информации об успехах вирусологов, но это было, скорее, закрытие шортов. Как и в предыдущие дни, распродажи усилились после начала работы фондовых площадок в США.



Статистику из Штатов по нефти можно назвать слабо позитивной. Запасы нефти хоть и выросли на 3,4 млн баррелей при ожиданиях роста на 2,8 млн баррелей, но снизились запасы бензина и дистиллятов. При этом среднесуточная добыча упала до 12,9 млн баррелей.



Если рынок услышит хорошие новости от членов ОПЕК+, то нефть может уйти выше 57 долларов, но выше 58 долларов длинные позиции мы рекомендуем фиксировать. Даже если добыча нефти будет снижена на 1 млн баррелей, то этого все равно будет недостаточно для компенсации 3-миллионного сокращения потребления нефти в Китае.



На общем оптимизме уверенно рос в первой половине дня рубль, поддержку которому также оказало сообщение Минфина о снижении закупки валюты в рамках бюджетного правила почти вдвое до 11,3 млрд руб в день.



Даже в случае позитивного внешнего фона сегодня, ждем ослабления темпов укрепления рубля. Российская валюта сейчас краткосрочно перекуплена и желание зафиксировать прибыль нарастает. Поэтому в закрепление пары доллар-рубль ниже отметки 62 сегодня верится с трудом.







Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР







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