Российские активы продолжают зализывать раны

Дальнейшее улучшение внешнего фона повлекло продолжение восстановления российского рынка на торгах в среду. Инвесторов приободрили новости о возможном новом лекарстве от коронавируса, что помогло снизить опасения, связанные с распространением эпидемии. По итогам сессии индекс МосБиржи и РТС прибавили 0,54% и 0,86%. К концу сессии индекс МосБиржи растерял часть ранее набранных очков, но все равно остался в неплохом плюсе. Суля по сохранению боевого настроя мировых инвесторов, сегодня у нашего рынка есть все шансы развить импульс восстановления.



Рубль тем временем в моменте отправил доллар под отметку 62,50 руб., откуда котировки тут же отскочили, но не смогли вернуться выше уровня 63 руб. Дальнейшее восстановление рубля происходит за счет отскока нефти от минимумов, тогда как повсеместный спрос на доллар выступает в качестве сдерживающего фактора. Интерес к покупкам американской валюты оживился после выхода сильных данных по занятости и PMI в сфере услуг США. В ближайшей перспективе пара доллар/рубль, скорее всего, будет находиться в диапазоне 62-64 руб.



Нефть Brent приподнялась над уровнем 55 долларов за баррель, несмотря на то, что отчет Минэнерго указал на рост запасов сырой нефти на 3,3 млн баррелей. Участники рынка проигнорировали отраслевую статистику, сосредоточившись на позитивных новостных заголовках на тему коронавируса. Также трейдеры закладывают в цену увеличение объемов сокращаемой добычи странами ОПЕК+, которые продлили обсуждение мер поддержки рынка и еще не пришли к единому решению. Ближайшая цель Brent – уровень 56 долларов за баррель, путь к которому преграждает промежуточное сопротивление в районе 56,50 долларов.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями















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