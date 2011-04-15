Нефть идет на поправку

В среду котировки нефти приподнялись от 13-месячных минимумов и вернулись выше отметки 55 долларов за баррель. На утренней сессии в четверг Brent продолжает тестировать зону 55,50 долларов, которая сдерживает порывы покупателей на этой неделе.



Недавний отскок нефтяных цен обусловлен повсеместным возвращением оптимизма на мировые рынки на новостях о лекарстве от коронавируса, что повлекло спад напряженности в рядах инвесторов, обеспокоенных влиянием эпидемии на темпы роста мировой экономики. Примечательно, что нефть подорожала несмотря на приличное ралли доллара, обусловленное сильной статистикой по рынку труда и деловой активности в сфере услуг США.

Тем временем отраслевой отчет Минэнерго показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах выросли на 3,3 млн баррелей против прогноза +3 млн и +3,5 млн неделей ранее. Негатив несколько смягчило сокращение запасов бензина и дистиллятов на 0,091 млн и 1,5 млн баррелей соответственно. В целом рынок не показал заметной реакции на релиз, сосредоточившись на новостях о коронавирусе.



Помимо угасания беспокойства инвесторов, благотворное влияние на нефтяные цены оказывают оптимистичные ожидания вердикта технического комитета ОПЕК+, который с большой долей вероятности порекомендует более глубокое ограничение добычи на фоне угрозы для роста спроса. В краткосрочной перспективе Brent необходим пробой зоны 55,50 долларов за баррель, которая преграждает путь к отметке 56 долларов.







Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами"



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